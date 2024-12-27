Nefes borusuna ekmek parçası kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtuldu
Pastanede çalışırken nefes borusuna ekmek parçası kaçan Medine Yıldırım, çalışma arkadaşının Heimlich manevrası sayesinde ölümden döndü.
Iğdır'da bir pastanede yemek yerken nefes borusuna ekmek parçası kaçan Medine Yıldırım, yaşadığı panikle masadan kalkarak yardım istedi. Eliyle yardım isteyen Yıldırım'ın yanına koşan 2 çalışma arkadaşından biri, Heimlich manevrası uygulayarak Yıldırım'ın nefes borusundaki ekmek parçasını çıkarmayı başardı. Manevra sonrasında rahatlayan Yıldırım, bir süre dinlendikten sonra masasına geri döndü.
Olay anını aktaran pastane çalışanları, hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığını belirtti. Medine Yıldırım ise arkadaşlarına teşekkür ederek, "Çok korktum ama çabuk müdahale ettiler." dedi.
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