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Nefes borusuna şeker kaçan bakkalı, polis Heimlich manevrasıyla kurtardı

Nefes borusuna şeker kaçan bakkalı, polis Heimlich manevrasıyla kurtardı

8.06.2026 15:23:00
Güncellenme:
DHA
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Nefes borusuna şeker kaçan bakkalı, polis Heimlich manevrasıyla kurtardı

Osmaniye’de nefes borusuna şeker kaçan bakkal Hüseyin Taşlık, alışveriş için iş yerine gelen polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, önceki gün saat 15.30’da Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bakkal işleten Hüseyin Taşlık’ın ağzındaki şeker nefes borusuna kaçtı.

Bu sırada müşteri olarak iş yerinde bulunan polis memuru, nefes almakta güçlük çeken Taşlık’ın durumunu fark edip hemen müdahalede bulundu.

HEİMLİCH MANEVRASI UYGULADI

Önce Hüseyin Taşlık’ın sırtına vurarak şekeri çıkarmaya çalışan polis memuru, sonuç alamayınca Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonrası Taşlık’ın nefes borusuna kaçan şeker çıktı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

İlgili Konular: #osmaniye #nefes