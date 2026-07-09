Nefes darlığı yaşayan hastalar, Çankırı'daki tuz mağarasında uygulanan tedaviyle şifa buluyor

Çankırı'daki özel hastanede görevli dahiliye uzmanı Dr. Tuba Öztürk Haliloğlu, tuz terapisinin akciğer rehabilitasyonu için uyguladıkları bir tedavi olduğunu söyledi.

Tuz terapisinin akciğeri kasan ne varsa atılmasını kolaylaştırdığını belirten Haliloğlu, "Uyguladığımız terapinin bir ayağında da fizyoterapistler bulunuyor. Hastalarımıza solunum egzersizi yapmayı öğretiyorlar." dedi.

Tuz terapisinin KOAH, astım, akut ve kronik bronşit gibi alt solunum yolu hastalıklarında kullanıldığını dile getiren Haliloğlu, "Çocuklardaki geniz eti büyümeleri, geçmeyen sinüzitler, geniz akıntıları, alerjik rinitlerde de faydalı. Cilt hastalıklarında da kullanılabiliyor. Egzama, mantar, sedef gibi cilt hastalıklarında bakteri, mantar, virüsler üzerinde etkisi sayesinde cilt hastalıklarında da uygulanabilen bir tedavi." ifadesini kullandı.

Tedavinin her yaş grubuna uygulanabildiğinin altını çizen Haliloğlu, mağara tedavilerinin ardışık olarak 21 gün önerildiğini kaydetti.

600 HASTAYA TEDAVİ UYGULANDI

Bugüne kadar yaklaşık 600 hastaya tedavi uygulandığını aktaran Haliloğlu, "Mağarada daha uzun süre kalan hastalarda daha etkili olduğunu gördük. Tedavinin etkisi ortalama 6 ay sürüyor, azalarak devam ediyor. O nedenle tekrarlı seanslarla 2 yıl içinde 4 kez alınması öneriliyor." diye konuştu.

Mağarada tedavi gören 65 yaşındaki Zeliha Yaman ise İstanbul'dan geldiğine işaret ederek, "KOAH hastasıyım. İlk geldiğimde yokuşu çıkamıyordum. Tedaviye başlayınca rahat yürümeye başladım. Önceden uyku düzenim yoktu ama bu tedaviden sonra rahat uyuyorum." dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden tedavi için gelen 78 yaşındaki Mehmet Çınar da bronşit hastası olduğunu, nefes darlığı için geldiğini kaydetti.