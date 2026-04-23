Nehirde kaybolan küçük çocuktan 3 gündür haber yok

23.04.2026 17:11:00
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, bayram öncesi balık tutarken Sakarya Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 6 yaşındaki Ahmed İdris'i arama çalışmaları 3. gününe girdi. 23 Nisan'ın kutlandığı saatlerde ekipler, küçük Ahmed'den gelecek tek bir iz için su altında ve üstünde teknolojik imkanlarla adeta seferberlik başlattı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde nehirde kaybolan çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Nehri'nin Küpçüler Mahallesi mevkisinde önceki gün amcasının oğluyla balık tutarken suya düşüp akıntıya kapılan yabancı uyruklu 6 yaşındaki Ahmed İdris'i arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Aramaların 3. gününde, AFAD, Sakarya ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden balıkadamlar, itfaiye, İHH ve Sakarya Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra İstanbul'dan gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri çalışmalarını sürdürüyor.

Su altı ve üstü ile nehir çevresinde 39 personelin görev aldığı çalışmalarda 12 araç, 6 dron ve 6 bot kullanılıyor.

