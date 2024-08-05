Nemrut’taki yangına müdahaleye giden araç kaza yaptı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü bölgesinde çıkan ot yangınına müdahaleye giden resmi araç kaza yaptı.

İHA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 15:47
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Bitlis merkezde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İlk ve Ortaokulu civarında aynı yöne giden otomobil ile Bitlis Orman İşletme Müdürlüğüne ait resmi araç henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Kazada şans eseri ölü ve yaralı olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.


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