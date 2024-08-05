Kayseri'de dağlık arazide yangın!

Kayseri'de dağlık arazide yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 12:41
Kayseri'de dağlık arazide yangın!
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Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı'ndaki otluk alanda, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, dağın büyük bölümünü kapladı.

İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


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