Nerede oy kullanılacak? e-Devlet'ten oy kullanma yerlerine nasıl bakılır?

Yurttaşlar, bugün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. Peki, Nerede oy kullanılacak? e-Devlet'ten oy kullanma yerlerine nasıl bakılır? Yurt içi seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2023 - 07:00
Nerede oy kullanılacak? e-Devlet'ten oy kullanma yerlerine nasıl bakılır?
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Uzun zamandır beklenen 14 Mayıs Genel Seçimleri'nin gelmesiyle birlikte, oy kullanacak olan yurttaşlar ''Nerede oy kullanılacak? Oy kullanma yerlerine nasıl bakılır?'' sorularını sormaya başladı. Tarihi seçimde, oyların nerede kullanılacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

OY KULLANMA YERLERİNE NASIL BAKILIR?

Yurttaşlar, oy kullanacakları yerlere e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden (444 9 975) öğrenebiliyor. 

E-DEVLET'TEN OY KULLANILACAK YERLERE NASIL BAKILIR?

Yurttaşlar, oy kullanacakları yerlere, e-Devlet üzerinden Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adı altındaki ''Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama'' bölümünden, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle erişebiliyor.

 


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