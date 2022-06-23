Nesli koruma altında olan dağ keçisi, şehir merkezinde araçla yarıştı
Elazığ merkezde nesli koruma altında olan dağ keçisinin araçla yarışma anı cep telefonlarına yansıdı.
Elazığ Hilalkent bölgesinde bir dağ keçisi şehir merkezindeki yola kadar indi. Yan tarafında bir aracın geçtiğini gören nesli koruma altındaki dağ keçisi de koşmaya başladı. Uzun bir süre aracın önünde koşan dağ keçisi daha sonda yolun yanına geçerek gözden kayboldu.
O anlar araç içinde bulunan yolcuların cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Video Haberler
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- 'Soylu başta olmak üzere dava açacağım'