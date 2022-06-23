Nesli koruma altında olan dağ keçisi, şehir merkezinde araçla yarıştı

Elazığ merkezde nesli koruma altında olan dağ keçisinin araçla yarışma anı cep telefonlarına yansıdı.

İHA
23 Haziran 2022 Perşembe, 13:34
Nesli koruma altında olan dağ keçisi, şehir merkezinde araçla yarıştı
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Elazığ Hilalkent bölgesinde bir dağ keçisi şehir merkezindeki yola kadar indi. Yan tarafında bir aracın geçtiğini gören nesli koruma altındaki dağ keçisi de koşmaya başladı. Uzun bir süre aracın önünde koşan dağ keçisi daha sonda yolun yanına geçerek gözden kayboldu.

O anlar araç içinde bulunan yolcuların cep telefonu kamerasına kaydedildi. 


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