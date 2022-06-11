Nesli tükenme tehlikesi altında: Bolu'da uyuşturucu iğne ile vurulan vaşak öldü

11 Haziran 2022 Cumartesi, 12:46

Bolu merkeze bağlı Yeniçaydurt köyünde tavuk yetiştiren Mahmut Çetin, tavuklarını beslemek için gittiği kümeste vaşak olduğunu gördü.

Vaşağın tellerden dışarı atlayamadığını fark eden Çetin, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi.

Veteriner hekimle gelen ekipler, vaşağı yakalamak için uyuşturucu iğne kullandı.

Vaşak, ağ ile yakalandıktan sonra kafese konuldu. 2 yaşında olduğu tahmin edilen vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Burada tedavisi yapılan vaşak, öldü. Vaşağın, taksidermi işleminin ardından Abant Gölü Milli Parkı'ndaki müzede sergileneceği belirtildi.

Vaşak, Türkiye'de birinci derecede koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türler listesinde yer alıyor.