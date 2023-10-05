Nesli tehlikede olan vaşak Tokat'ta görüntülendi

Tokat’ın Almus ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:01
Nesli tehlikede olan vaşak Tokat'ta görüntülendi
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Tüm dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan vaşak, Tokat'ın Almus ilçesinde, ormanda vatandaşlar tarafından fark edildi.

Bölgede otomobil içerisinden cep telefonu kamerası ile çekilen vaşak, saniyeler içinde bölgeden uzaklaştı.


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