Nesli tükenen canlıya acımadı: Cezası ağır oldu

Burdur'da nesli tehlike altındaki karakulağı avlayan kişiye verilen ceza ağır oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince şüpheliye tazminat ve idari para cezası kesildi.

Nesli tükenen canlıya acımadı: Cezası ağır oldu
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AA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 16:25

Burdur'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan karakulağı avladığı tespit edilen kişiye 611 bin lira ceza uygulandı.

Merkeze bağlı Kozluca köyünde M.A'nın, nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için yasak olmasına rağmen karakulak avladığı belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, şüpheliye 600 bin lira tazminat, 11 bin lira da idari para cezası kesildi.

Karakulak avlayan kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #Karakulak #avcılık

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