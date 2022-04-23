Nesli tükenme tehlikesi altındaki sırtlan, Şanlıurfa'da ölü bulundu
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, yolda ölü bulundu. Ekipler, sırtlanın ölüm sebebini belirlemek için çalışma başlattı.
Karaköprü Tülmen Mahallesi yakınlarında yurttaşlar, yolda bir çizgili sırtlan yattığını fark etti.
Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde hayvanın öldüğünü belirledi.
ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Ekipler, ölüm sebebini belirlemek için sırtlanı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
'ÇİZGİLİ SIRTLAN' NEDİR?
Çizgili sırtlan ya da Andık, sırtlangiller familyasına ait, familyanın diğer üyelerinden daha küçük olan bir sırtlan türü. Yalnızca Afrika'da bulunan diğer sırtlan türlerinden farklı olarak bu türün Asya'da, hatta Türkiye'de yaşadığı ispatlanmıştır.
Video Haberler
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu 3 evi kül etti
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- Mehmet Metiner'den AKP'ye sert uyarı
- Bilim Kurulu Üyesi Şener'den maske uyarısı
- Hamile kadın emojisiyle karşılık verdi, ortalık karıştı
- Erdoğan 8. yılda da şaşırtmadı
- Başak Cengiz'in katilinin cezası belli oldu
- 'Yanılmaya şimdiden hazır olsunlar'
- AKP’nin sandık planı
- 'Hiçbir kararda bize danışılmıyor'