Nesli tükenme tehlikesi altındaki sırtlan, Şanlıurfa'da ölü bulundu

23 Nisan 2022 Cumartesi, 11:52

Karaköprü Tülmen Mahallesi yakınlarında yurttaşlar, yolda bir çizgili sırtlan yattığını fark etti.

Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde hayvanın öldüğünü belirledi.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Ekipler, ölüm sebebini belirlemek için sırtlanı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

'ÇİZGİLİ SIRTLAN' NEDİR?

Çizgili sırtlan ya da Andık, sırtlangiller familyasına ait, familyanın diğer üyelerinden daha küçük olan bir sırtlan türü. Yalnızca Afrika'da bulunan diğer sırtlan türlerinden farklı olarak bu türün Asya'da, hatta Türkiye'de yaşadığı ispatlanmıştır.