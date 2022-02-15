Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ormanlık alanında görüntülendi
Türkiye'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altına olan vaşak ormanlık alanında görüntülendi.
Ardahan’da birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, cep telefonu ile görüntülendi.
Dünyada ve Türkiye’de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türler bölümünde kırmızı listede yer alan vaşak, Ardahan’da görüntülendi. Karla kaplı ormanlık alanda Caner Yıldız tarafından görüntülenen vaşak, kış aylarının çetin geçmesinden dolayı yerleşim yerlerine kadar indi.
Vaşağı gören Caner Yıldız ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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