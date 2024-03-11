Netanyahu, Gazzede'ki saldırılarına ABD'nin yardımcı olmasını istedi

Netanyahu, Gazze konusunda ABD ile İsrail arasındaki "fikir ayrılığı" olduğunu söyledi.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 18:12
Netanyahu, Gazzede'ki saldırılarına ABD'nin yardımcı olmasını istedi
Abone Ol google-news

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile aralarında anlaşmazlıklar da olduğunu belirterek, ABD ve İsrail'in "fikir ayrılığının" Gazze'deki saldırılarına yardımcı olmadığını açıkladı.

Netanyahu, ABD televizyonu Fox News'in programına bağlanarak İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Biden'ın Refah'ın kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğuna ilişkin sözleri hatırlatılan Netanyahu, "Refah'ta Hamas üyelerinin bulunduğunu ve Biden ile Hamas'ı yok etme konusunda anlaştıklarını" savundu.

Netanyahu, "(Biden ile) Temel hedefler konusunda anlaşmalarımız var, ama anlaşmazlıklar da var. Sonuçta karar vermesi gereken İsrail'dir" dedi.

ABD ile İsrail'in "birleşik" olmasının ülkesinin Gazze'deki saldırılarına yardımcı olacağını belirten Netanyahu, "Hamas'ın (ABD ile İsrail) aramızda fikir ayrılığı olduğuna inanması yardımcı olmuyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, iki gün önce verdiği bir röportajda, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" belirterek, İsrail Başbakanı'nın Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söylemişti.

Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurgulamıştı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu ile yurttaşın 'Burcu Köksal' konuşması gündem oldu: 'O Kürtlere yer yok dedi'

İmamoğlu ile yurttaşın 'Burcu Köksal' konuşması gündem oldu: 'O Kürtlere yer yok dedi'
Binlerce çift 1 yıl dolmadan boşandı

Binlerce çift 1 yıl dolmadan boşandı
Mansur Yavaş, Keçiören'de konuştu: Saygı duymak zorundasınız

Mansur Yavaş, Keçiören'de konuştu: Saygı duymak zorundasınız
‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisine dahil oluyor! Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında ve nereli?

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisine dahil oluyor! Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında ve nereli?
Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Seçimlerin yenilenmesi halinde Erdoğan'ın üçüncü defa aday olması anayasal hakkıdır

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Seçimlerin yenilenmesi halinde Erdoğan'ın üçüncü defa aday olması anayasal hakkıdır
Semicenk, Osmangazi Meydanı’nda unutulmaz bir veda konseriyle askerliğe uğurlandı

Semicenk, Osmangazi Meydanı’nda unutulmaz bir veda konseriyle askerliğe uğurlandı
CHP lideri Özgür Özel: 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'

CHP lideri Özgür Özel: 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'
Yeşilçam’ın usta ismi Şener Şen cenazede fotoğraf israrına çileden çıktı…

Yeşilçam’ın usta ismi Şener Şen cenazede fotoğraf israrına çileden çıktı…