Netflix, Disney, Spotify... Zam yolda mı? MHP vergilerin artırılmasını istedi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin yüzde 7,5’ten yüzde 12,5’e çıkarılmasını öngören yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.

YERLİ MEDYAYI GEREKÇE GÖSTERDİ

MHP’nin hazırladığı yasa teklifiyle, yabancı dijital medya kuruluşlarının reklam gelirleri üzerinden alınan vergi oranının artırılması planlanıyor. Bu düzenleme ile hem ulusal hem de yerel basının korunması ve desteklenmesi hedefleniyor.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yabancı dijital medya organlarının milli sermayenin yurtdışına aktarılmasına neden olduğunu savundu. Özdemir, bu nedenle yabancı platformlara uygulanan vergilerin yerli firmalar lehine yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

VERGİ ORANI YÜZDE 12,5’E ÇIKACAK

Hazırlanan yasa teklifi kapsamında, yabancı dijital platformlardan alınan mevcut yüzde 7,5’lik vergi oranının yüzde 12,5’e yükseltilmesi öngörülüyor. Bu artışla birlikte, Türk medyasının ve yerli dijital platformların rekabet gücünün artırılması planlanıyor.

Özdemir'e göre, yeni düzenlemeyle televizyon, radyo, gazete ve dergilerde reklamların daha fazla yer bulması teşvik edilecek.

"ZARURİ BİR HAL ALDI"

"Bilhassa kullanıcı bilgilerinin yanı sıra reklam uygulamalarının kaydırıldığı sosyal medya mecraları, hatalı ve suistimale açık verilerle hizmet sunucularımızın yanında üreticilerimizi de mağdur etmektedir. Bu şartlarda yabancı menşeli dijital medya platformlarına uygulanan vergi tarifesinin yerli firma ve sektörlerimizle ülkemizin menfaatine olacak şekilde yeniden düzenlenmesi zaruri bir hal almıştır" ifadelerini kullanan İsmail Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, '5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' hakkında hazırladığımız düzenleme ile ülkemizde faaliyet gösteren yabancı menşeli dijital medya platformlarının ödediği dijital hizmet vergisi oranını yüzde 7,5’den yüzde 12,5’e çıkarılmasını öngören kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Kanun teklifimiz ile milli dijital medya platformlarımızın rekabetteki konum ve koşullarını güçlendirmek istemekle beraber, Türkiye’deki reklamcılık faaliyetlerinin televizyon, radyo, gazete ve dergiler gibi alanlarda daha fazla yer bulmasını amaçlıyoruz.

Böylelikle genel ve yerel medya organlarımızın yaşadığı mali sorunlar karşısında hakkaniyetli bir yaklaşım benimsenerek, imkanlarının arttırılmasını arzu ediyoruz. Ayrıca vermiş olduğumuz bu kanun teklifi, yine daha önce TBMM’ye sunduğumuz 'Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tüzel kişiliklerinin yurt dışı merkezli sosyal medya platformlarındaki reklam harcamalarına sınır getirilmesi' hakkındaki kanun teklifimiz ile beraber aynı amaca hizmet etmektedir. Türk medyasını ve milli dijital platformlarımızı korumak ve güçlendirmek amacıyla sunduğumuz tekliflerin kanunlaşması milli çıkarlarımız için büyük öneme sahiptir."