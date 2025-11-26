Netflix Münevver Karabulut belgeselini duyurdu: Aile konuyu yargıya taşıyacak mı?

Dijital içerik platformu Netflix, Türkiye’de uzun yıllar gündemde kalan ve kamuoyunda büyük infiale yol açan Münevver Karabulut cinayetini belgesel formatında ele alacağını duyurdu.



Açıklama, Netflix Türkiye’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan kısa tanıtım videosuyla yapıldı.

Ancak Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, belgeselin çekimi sırasında yapımcı firma Netflix'e ihtarname göndermiş, yapımın yayımlanması durumunda hukuki ve cezai süreç başlatacaklarını belirtmişti.



Rezan Epözdemir’in tutuklu olması nedeniyle konuyu yakından takip eden Epözdemir'in avukatı Murat Öksüz Cumhuriyet’e konuya dair açıklamalarda bulundu.

AİLENİN İZNİ OLMADAN ÇEKİLDİ

Öksüz, belgeselin Münevver Karabulut’un anne ve babası dahil ailesinin muvafakatı olmadan çekildiğini vurguladı. Öksüz şunları söyledi:

"Netflix’de yayımlanması planlanan Münevver belgeseline dair; 2009 yılında canice katledilen Münevver Karabulut cinayetine ilişkin yayımlanacağı belirtilen belgeselin başta anne ve babası olmak üzere ailenin izni olmadan çekimleri gerçekleştirilmiş ve yakın zamanda yayımlanacağı duyurulmuştur. Türk Medeni Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca izinsiz yayın, kişilik haklarının ihlali anlamına gelir."

AİLENİN TEPKİSİ VE HUKUKİ SÜREÇ

Karabulut ailesi, kızlarının ölümünün 'ticari bir hal' almasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.



Avukat Murat Öksüz, belgeselin yayımlanmasını engellemek için tedbir talebi başta olmak üzere tüm yasal yolların kullanılacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Garipoğlu, 197 gün sonra teslim olmuş ve 24 yıl hapis cezası alarak Silivri Cezaevi’ne konmuştu. 10 Ekim 2014’te cezaevinde ölü bulunan Garipoğlu’nun mezarı Kasım 2024’te açılmış, yapılan incelemede mezardaki kişinin Garipoğlu olduğu tespit edilmiş ve dosyada takipsizlik kararı verilmişti.