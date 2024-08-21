Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Yayınlanma: 21.08.2024 - 00:15

Güncelleme: 21.08.2024 - 00:15

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yetkili, görüşmede "ikili ilişkiler, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı” bilgisini verdi.