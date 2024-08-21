Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki durum ve Ukrayna’daki gelişmeler ele alındı.

ANKA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 00:15
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
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Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Yetkili, görüşmede "ikili ilişkiler, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı” bilgisini verdi.


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