Netflix'te Hobbit serisi ne zaman yayımlanacak? Seride hangi filmler var? Hobbit serisinin konusu nedir?

10 Ekim 2022 Pazartesi, 22:33

Peter Jackson tarafından yönetilen Hobbit filmlerini Türkiye kütüphanesinde kazandıracak olan Netflix'in seriyi yayımlayacağı gün iple çekiliyor. Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi bulunan üçleme için bir çok konu merak ediliyor. İşte, herkesin aklındaki o soruların cevabı...

NETFLİX'TE HOBBİT SERİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi'nin öncesini konu alan Hobbit kitabı, Peter Jackson tarafından üç film halinde sinemaya uyarlanmıştı. Film serisi 14 Ekim itibarıyla Netflix'ten izlenebilecek.

SERİDE HANGİ FİLMLER VAR?

Seride bulunan üç film şöyle;

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk

Hobbit: Beş Ordunun Savaşı

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları

HOBBİT SERİSİNİN KONUSU NEDİR?

Hobbit (The Hobbit, 1937), İngiliz filolog ve yazar J. R. R. Tolkien'ın mitopya ve epik fantazya türlerinde yazdığı bir çocuk romanıdır. İlk baskısı 21 Eylül 1937 yılında yapıldı ve dönem eleştirmenlerinden büyük övgü aldı. Roman, Tolkien'ın âdeta bir külliyat oluşturduğu Orta Dünya evreninde, evcimen bir hobbit olan Bilbo Baggins'in Smaug adındaki ejderhanın Erebor'da sahiplendiği hazineden bir pay alma çabasıyla çıktığı yolculuğa ve sonrasında gelişen olaylara odaklanır.

Romandan uyarlanan üçlemede filmleri konusu ise şöyle;

Beklenmedik Yolculuk: Ejder Smaug'dan Erebor'un kayıp Cüce Krallığı'nı geri almak için çıktıkları bu yolculukta Goblinler, Orklar, öldürücü Warglar, Dev Örümcekler, Şekil Değiştirenler ve Büyücülerle dolu yollardan geçeceklerdir...

Beş Ordunun Savaşı: Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan ve cüce grubu Yalnız Dağı Smaug'dan almıştır. Göl kasabasının çoğu sakini ise cüceler yüzünden vahşice yanarak ölmüş ve geri kalanlar ise çaresizdir. Smaug ise Bard'ın Efsane olan Kara oku sayesinde zırhının tek delik olan yerinden öldürülmüştür.

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları: Misty Dağları'ndan başarıyla geçen Thorin ve beraberindekilerin Mirkwood ormanındaki zorlu maceralarına odaklanıyor. Yanlarında Büyücü Gandalf olmadan ormanı geçmek zorunda olan Hobbitler insanların yaşadığı bölgeye ulaştığında Bilbo Baggins'in cücelerle olan anlaşması da son bulacak.