Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?
Yakın zamanda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Kral Kaybederse' adlı dizide rol alacağı açıklanan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ani bir kararla 'Kral Kaybederse' dizisinden ayrıldı. Bu haberle birlikte gündem olan dizinin ayrıntıları da merak konusu oldu. Peki, Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?
Son olarak Beren Saat’le 'Last Call' İstanbul filminde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un adı uzun süredir “Kral Kaybederse” dizisinde geçiyordu. Son dönemde yaptığı dizilerle adından sıklıkla söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden uyarlanan “Kral Kaybederse” dizisinden kendi isteğiyle ayrıldı. İşte, gündeme gelen dizi Kral Kaybederse'ye dair merak edilen soruların cevabı...
KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Kral Kaybederse, ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temellerini vurgulayan aynı adlı romandan uyarlanmıştır. Gerçek karakterler ve yaşanmış olaylardan esinlenen Kral Kaybederse'nin konusu şu şekilde;
Roman, Kenan adında iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartları anlatıyor. Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor. Ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.
KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ NEREDE, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenerek uyarlanan dizi Çağrı Vila Lostuvalı yönetmenliğinde, Star Tv'de ekranlara gelecek. Dizinin yayımlanacağı tarih ise henüz belli değil.
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