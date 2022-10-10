Virjinyalı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Virjinyalı filminin IMDb puanı kaç?
TV ekranlarında sık sık seyirciyle buluşan filmler arasında yer alan Virjinyalı filmi, seyircinin ilgisini çeken yapımlar arasında yer alıyor. 2014 yapımı bir Western filmi olan Virjinyalı'nın birçok ayrıntısı ise merak konusu oldu. Peki, Virjinyalı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Virjinyalı filminin IMDb puanı kaç?
Yönetmen koltuğunda Thomas Makowski'nin oturduğu Virjinyalı filmi orijinal adıyla The Virginian, vahşi batı kavramı etrafında dönen bir Kanada yapımıdır. İşte, seyircinin merak ettiği soruların cevabı...
VİRJİNYALI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Dönemin en zenginlerinin elinde ne kadar fazla sığır varsa o kadar zengin ve güçlü sayılmaktadır. Tek başına sığır baronluğu yapan bir adam yıllar önce bir çocuğu evlatlık almıştır. Belirli bir yaşa kadar büyütmüş babasının yerine koyduğu adamı hiç sorgulamayan genç, artık bazı şeyleri sorgulamaya başlayacaktır.
VİRJİNYALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Trace Adkins - The Virginian, South
- Ron Perlman - Judge Henry
- Victoria Pratt - Molly West
- Brendan Penny- Owen Walton
- Brendan Meyer- Danny
- George Canyon - Sheriff Broyles
VİRJİNYALI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 4.7/10 olarak karşımıza çıkıyor.
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