Virjinyalı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Virjinyalı filminin IMDb puanı kaç?

10 Ekim 2022 Pazartesi, 18:39

Yönetmen koltuğunda Thomas Makowski'nin oturduğu Virjinyalı filmi orijinal adıyla The Virginian, vahşi batı kavramı etrafında dönen bir Kanada yapımıdır. İşte, seyircinin merak ettiği soruların cevabı...

VİRJİNYALI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Dönemin en zenginlerinin elinde ne kadar fazla sığır varsa o kadar zengin ve güçlü sayılmaktadır. Tek başına sığır baronluğu yapan bir adam yıllar önce bir çocuğu evlatlık almıştır. Belirli bir yaşa kadar büyütmüş babasının yerine koyduğu adamı hiç sorgulamayan genç, artık bazı şeyleri sorgulamaya başlayacaktır.



VİRJİNYALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?



Trace Adkins - The Virginian, South

Ron Perlman - Judge Henry

Victoria Pratt - Molly West

Brendan Penny- Owen Walton

Brendan Meyer- Danny

George Canyon - Sheriff Broyles

VİRJİNYALI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 4.7/10 olarak karşımıza çıkıyor.