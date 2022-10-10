Katakulli filminin konusu nedir? Katakulli filminin oyuncuları kim?

10 Ekim 2022 Pazartesi, 11:35

2022 yapımı Katakulli filminin yönetmen koltuğunda Metin Balekoglu oturuyor. Katakulli filminin senaryosu Ali Alper Erze tarafından yazıldı.

KATAKULLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kemal, öksüz ve yetim bir çocuktur, mahalleli kol kanat germiş onu sahipsiz bırakmamışlardır. Her şeyini mahallesinin güzel insanlarına borçlu olduğunu düşünen Kemal daha çocuk yaşlarda “Büyüyünce bana kol kanat geren bu insanları hiçbir zaman darda koymayacağım” diye kendi kendine söz vermiştir. Ama Kemal büyümüş ve hırsız olmuştur. Kemal’in vicdanı ağır basar ve hırsızlığı bırakmaya karar verir. Ne var ki Kostirik’in aldığı son bir iş vardır. Kostirik, bu işi de halledip sonra tövbe etmesi için Kemal’e ısrar eder. Kostirik’in ısrarına dayanamayan Kemal bunu kabul eder. Ailenin kızı Meryem, abilerinin yokluğundan istifade sevgilisini eve getirmiştir. Meryem sevgilisini Kemal’in saklandığı odaya getirir. Fakat, Meryem’in abileri eve gelmişlerdir. Meryem o panikle, sevgilisini pencereden aşağı atar. Kemal’i, kız kardeşlerinin sevgilisi zanneden abiler kararlarını verirler. Kemal iki gün sonra gelip Meryem’i isteyecektir.

Kemal kafasında deli sorularla eve dönerken karanlık sokakların birinden bir kızın yardım çağrısını duyar. Kız “help” diye bağırdığından anlaşılmaktadır ki yabancı bir turist… Olay yerine geldiğinde, üç magandanın kızı sıkıştırdığını görür, müdahale eder. Kemal görevini yapmıştır; gerisini polis halletsin diyerek yoluna gidecektir ama bir bakar ki İtalyan kız peşinden geliyor. Kemal’in onu bir başına bırakmamasını istemektedir. Kemal, gecenin bir vakti ondan yardım dilenen bir kızı ortada bırakmaya vicdanı el vermez. İşte zaten başına ne geliyorsa vicdanı yüzünden gelmektedir. Kemal, İtalyan kızın peşinden gelmesine izin verdiği anda ne büyük bir belaya bulaştığını farkında değildir.

KATAKULLİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Katakulli filminin oyuncu kadrosunda; Yağızcan Konyalı, Jessica May, Alper Baytekin, Hüseyin Turunç, Gürkan Deniz Akhanlı, Saniye Samra ve Ayhan Sicimoğlu yer alıyor.