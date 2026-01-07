Nevşehir'de feci kaza... Hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Niğde-Derinkuyu kara yolu Yeşilhisar Kavşağı'nda, Ü.A. idaresindeki 50 ADD 673 plakalı hafif ticari araç ile B.Ö. idaresindeki 51 AEC 271 plakalı işçi servisi çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, işçi servisinde bulunan 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 14 kişi de Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlar çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.