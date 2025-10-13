Nevşehir’de feci kaza... Otomobil tarlaya savruldu: Yaralı ve ölüler var!

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala Köyü yakınlarında geç saatlerde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; A.Ç. yönetimindeki 34 DD 4300 plakalı otomobil, Doğala Köyü'nden Derinkuyu ilçesi istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde otomobilde bulunan Mustafa Elmacı ve Rasim Erikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi, A.Ç. ise yaralandı.

A.Ç., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.