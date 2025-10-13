Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nevşehir’de feci kaza... Otomobil tarlaya savruldu: Yaralı ve ölüler var!

Nevşehir’de feci kaza... Otomobil tarlaya savruldu: Yaralı ve ölüler var!

13.10.2025 10:36:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Nevşehir’de feci kaza... Otomobil tarlaya savruldu: Yaralı ve ölüler var!

Derinkuyu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrilen otomobilde bulunan Mustafa Elmacı ve Rasim Erikçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala Köyü yakınlarında geç saatlerde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; A.Ç. yönetimindeki 34 DD 4300 plakalı otomobil, Doğala Köyü'nden Derinkuyu ilçesi istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde otomobilde bulunan Mustafa Elmacı ve Rasim Erikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi, A.Ç. ise yaralandı.

A.Ç., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #otomobil #Nevşehir #ölü ve yaralı

İlgili Haberler

Erzurum’da zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi!
Erzurum’da zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi! Erzurum Üniversite Kavşağı’nda 8 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı.
Kocaeli'de faciadan dönüldü! 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 1’i çocuk, 5 yaralı
Kocaeli'de faciadan dönüldü! 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 1’i çocuk, 5 yaralı Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1’i çocuk, 5 kişi yaralandı.
Mersin'de feci kaza... Tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: Ölü sayısı 6'ya yükseldi!
Mersin'de feci kaza... Tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: Ölü sayısı 6'ya yükseldi! Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada ölü sayısı 6’ya çıktı. Kazada yaralanan Mustafa Uçman (66) da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.