Nevşehir'de feci kaza... Yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Mustafapaşa beldesi yakınlarında saat 10.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Mustafa S.U. idaresindeki 50 UG 104 plakalı yolcu midibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 DOT 392 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"KENDİ YOLUMDAN GİDERKEN OTOMOBİL SOLLADI VE KARŞIMA ÇIKTI"

Midibüs sürücüsü Mustafa S.U., "Normal kendi yolumdan giderken otomobil solladı ve karşıma çıktı. Ben yolu sıfırladım ama yine de çok süratliydi. Otobüsün içinde öğrenciler de normal vatandaşlar da vardı" dedi.