Nevşehir’de fuhuş operasyonu... Soruşturma yeni gelişme!

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Göreme beldesindeki masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda S.P., R.Ş., N.S.S., D.Ş. ve S.K. adlı şüpheliler, adreslerinde yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bıçak ve fuhuştan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Fuhuş yaptırılan 6 kadın ise, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler S.P., R.Ş., N.S.S., D.Ş. ve S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.