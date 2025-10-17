Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nevşehir'de fuhuş operasyonu... Soruşturma yeni gelişme!

17.10.2025 14:47:00
DHA
Nevşehir’de, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Göreme beldesindeki masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda S.P., R.Ş., N.S.S., D.Ş. ve S.K. adlı şüpheliler, adreslerinde yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bıçak ve fuhuştan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Fuhuş yaptırılan 6 kadın ise, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler S.P., R.Ş., N.S.S., D.Ş. ve S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

