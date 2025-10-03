Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nevşehir'de fuhuş operasyonu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi!

3.10.2025 12:35:00
DHA
Kentte polis tarafından masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı.

Bu kapsamda masaj salonuna operasyon düzenlendi. Masaj salonunda 'fuhşa teşvik, aracılık ve temin' suçlarını işledikleri belirlenen D.Ö., S.S. ve K.K. gözaltına alındı.

İncelemenin ardından işletmenin ortağı R.P. de yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

