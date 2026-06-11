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Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

11.06.2026 15:08:00
Güncellenme:
DHA
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Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Nevşehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere Avanos ilçesi ve Göreme beldesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 0,82 gram esrar, 1,58 gram skunk esrar, 2 fişek halinde 0,75 gram metamfetamin ve çok sayıda hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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