Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Nevşehir önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Nevşehir'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Nevşehir’in telefon kodu kaç? Nevşehir’in alan kodu kaç?

NEVŞEHİR'İN TELEFON KODU KAÇ?

Nevşehir iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0384’dür. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Nevşehir için bu kod 384 olarak belirlenmiştir.

NEVŞEHİR'İN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.