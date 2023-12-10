Nevşehir'de acı olay: Otomobilin çarptığı yaya öldü
Nevşehir'de, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Hatice Ökçesiz (61), hayatını kaybetti.
Feci kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde meydana geldi. E.C. yönetimindeki 50 ACC 247 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Hatice Ökçesiz'e çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
KURTARILAMADI
Tedavi altına alınan Ökçesiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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