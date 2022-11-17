Nevşehir'de banka önünde 'şüpheli valiz' paniği
Nevşehir'de banka şubesi önüne bırakılan şüpheli valiz, endişe yarattı. Fünye ile patlatılan valizden 5 litrelik içi su dolu bidon çıktı.
Nevşehir'de Belediye Caddesi önündeki banka şubesi önüne bırakılan valizi gören yurttaşlar polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Bölge boşaltılırken, sinyal kesici seyyar jammer cihazı ile tedbir alındı. Bomba imha uzmanı polisin kontrollü olarak patlattığı valizden 5 litrelik içi su dolu bidon çıktı.
Polis, valizin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.
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