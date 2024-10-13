Nevşehir’de bir turist hayatını kaybetti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tatil yapan Tayvanlı turist, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Nevşehir’de bir turist hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 18:25

Edinilen bilgiye göre, Mustafapaşa köyündeki bir otelde konaklayan 69 yaşındaki Lin Hsiao Heng, odasında fenalaştı.

Otel görevlilerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve hastaneye kaldırılan turist, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Heng'in cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Etiketler: #Nevşehir #Devlet hastanesi #turist

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