Hindistanlı siyasetçi silahlı saldırıda öldürüldü

Hindistan'da Milliyetçi Kongre Partisi (NCP) üyesi Baba Siddique, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Hindistanlı siyasetçi silahlı saldırıda öldürüldü
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AA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 15:39

Hint basınında çıkan haberlere göre, polis yetkilileri, 3 kez milletvekili seçilen 66 yaşındaki Müslüman siyasetçi Siddique'in, kendisi gibi siyasetçi oğlu Zeeshan Siddique'in Mumbai kentindeki ofisinin yakınlarında saldırıya uğradığını bildirdi.

Yetkililer, NPC'li Siddique'in aldığı ölüm tehditleri nedeniyle artırılan güvenlik önlemlerine rağmen uğradığı saldırının? ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayla ilişkili olduğu tespit edilen 3 saldırgandan 2'sinin gözaltına alındığı bildirildi. Yetkililer, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini aktardı.

Çete bağlantısı şüphesiyle özel bir soruşturma ekibinin soruşturmaya yardımcı olmak üzere görevlendirildiği kaydedildi.


Etiketler: #Hindistan #siyasetçi

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