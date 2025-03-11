Nevşehir'de faciadan dönüldü! Minibüs ve TIR çarpıştı: 1 ölü

Nevşehir'de minibüsle TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Nevşehir'de faciadan dönüldü! Minibüs ve TIR çarpıştı: 1 ölü
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AA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:00

Özgür Ali G. idaresindeki 34 GEV 922 plakalı minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Sanayi Kavşağı'nda önünde seyreden Galip A'nın kullandığı 45 AKK 886 plakalı TIR'la çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Özgür Ali G. ile aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen yolcu, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Etiketler: #Nevşehir #Minibüs

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