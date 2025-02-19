Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Nevşehir'de otomobil devrildi: Yaralılar var!

Nevşehir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Nevşehir'de otomobil devrildi: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 09:56

Avanos ilçesi Devebağırtan mevkisinde saat 16.30 sıralarında  Mustafa C. yönetimindeki 06 YAN 39 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Mustafa C. ile araçta bulunan Arslan E. ve Kadir D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri ile Avanos Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Nevşehir

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