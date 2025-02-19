Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Nevşehir'de otomobil devrildi: Yaralılar var!
Nevşehir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.
Avanos ilçesi Devebağırtan mevkisinde saat 16.30 sıralarında Mustafa C. yönetimindeki 06 YAN 39 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Mustafa C. ile araçta bulunan Arslan E. ve Kadir D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri ile Avanos Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Nevşehir
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