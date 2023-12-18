Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'in Sulusaray Kasabası girişinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Nevşehir- Sulusaray yolunun 7’nci kilometresinde, dün saat 22.45 sıralarında Faruk Aktaş yönetimindeki 50 NB 761 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Kaleli yönetimindeki 50 SE 108 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kazada sürücüler Aktaş ve Kaleli olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta yolcu olarak bulunan Durukan E., Arif G. ve Ferdi Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Faruk Aktaş ve Ramazan Kaleli’nin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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