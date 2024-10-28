Nevşehir'de korkunç olay... Staj yapan 7 öğrenciyi istismar eden kuaför tutuklandı

Nevşehir’de bir kuaför, küçük yaştaki kız çocuklarına cinsel istismar suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Nevşehir'de korkunç olay... Staj yapan 7 öğrenciyi istismar eden kuaför tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 15:20

Olay 15 Temmuz Mahallesinde bulunan S.D.’ye ait bir bayan kuaföründe gerçekleşti.

AİLE SUÇ DUYURUSUNA BULUNDU

Kuaförlük yapan S.D. çeşitli zamanlarda işyerine staj için gelen küçük yaştaki öğrencilere cinsel istismarda bulundu. Çocuklardan birinin olayı ailesine anlatması üzerine, aile suç duyurusunda bulundu.

7 ÇOCUĞU İSTİSMAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Şikayeti değerlendiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bayan Kuaförü S.D.’yi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda S.D.’nin çeşitli zamanlarda işyerine staj için gelen 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.D. tutuklandı.


Etiketler: #Nevşehir #istismar #Kuaför

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