Nevşehir'de takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

12 Temmuz 2022 Salı, 09:13

Nevşehir Derinkuyu karayolunda 12 Temmuz sabah saatlerinde 35 GD 215 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu.

Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Halil İbrahim G. (27) hayatını kaybetti. Aynı kazada Sadık E., İsmail E., Sadık E. ve Hasan P. yaralandı.

Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.