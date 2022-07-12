Nevşehir'de takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Nevşehir’de takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Nevşehir Derinkuyu karayolunda 12 Temmuz sabah saatlerinde 35 GD 215 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu.
Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Halil İbrahim G. (27) hayatını kaybetti. Aynı kazada Sadık E., İsmail E., Sadık E. ve Hasan P. yaralandı.
Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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