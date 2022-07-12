Nevşehir'de takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Nevşehir’de takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İHA
12 Temmuz 2022 Salı, 09:13
Nevşehir'de takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
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Nevşehir Derinkuyu karayolunda 12 Temmuz sabah saatlerinde 35 GD 215 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu.

Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Halil İbrahim G. (27) hayatını kaybetti. Aynı kazada Sadık E., İsmail E., Sadık E. ve Hasan P. yaralandı.

Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Trafik trafik kazası Nevşehir
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