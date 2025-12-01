Nevşin Mengü'den 'Devlet Bahçeli' yorumu: 'Genel merkezden çıkmıyor, Müge Anlı'yı izliyor, akşamları dizi izliyor...'

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, günlerdir siyaset gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

Papa'nın Türkiye ziyareti kamuoyu tarafından yakından takip edilirken; hafta sonu MHP'den kritik bir çıkış geldi.

MHP'DEN "PAPA" TEPKİSİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Papa'nın Türkiye ziyaretine çok sert tepki gösterdi.

X hesabından bir paylaşım yapan Yalçın, "Bilindiği üzere Papa 14. Leo, 27 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî, hem de dini ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir" dedi.

Yalçın, "Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir. Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN, KURULUŞ ORHAN'IN SENARİSTİNE TELEFON

Öte yandan Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin; ATV'de yayınlanan "Kuruluş Orhan" dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı aradığını da duyurdu.

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir. Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

NEVŞİN MENGÜ'DEN "BAHÇELİ" YORUMU

MHP'nin "Papa" tepkisi gündemdeki yerini korurken; gazeteci Nevşin Mengü'den dikkat çeken bir "Devlet Bahçeli" yorumu geldi.

Kişisel YouTube kanalında konuşan Mengü, "Enteresan bir figür Devlet Bahçeli… Neredeyse hiç genel merkezden çıkmıyor. Televizyon izliyor; Müge Anlı’yı izliyor, akşamları dizi izliyor. Türkiye’yi de oralardan anlamlandırıyor; siyasetini oradan belirliyor" dedi.

"BU DÖNEMİ YAZARKEN EN ÇOK DEVLET BAHÇELİ'Yİ YAZMAK LAZIM..."

Mengü, şu ifadeleri kullandı:

"Papa'nın Türkiye'ye gelmesi, İznik'e gitmesi, ayin yapmasıyla ilgili MHP'lilerden art arda eleştirel açıklamalar gördük. Hatta Devlet Bahçeli bununla ilgili Kuruluş Orhan dizisinin senaristini aramış, 'Buna karşı bir şey yapın' demiş. Bu dönemi yazarken en çok Devlet Bahçeli'yi yazmak lazım.

Enteresan bir figür Devlet Bahçeli… Neredeyse hiç genel merkezden çıkmıyor. Televizyon izliyor; Müge Anlı’yı izliyor, akşamları dizi izliyor. Türkiye’yi de oralardan anlamlandırıyor; siyasetini oradan belirliyor. Papa’ya karşı, 'Kuruluş Orhan dizisinde buna karşı bir sahne yazılırsa biz bu oyunu bozarız' diyor mesela…

Bütün siyaset kuramlarını çöpe at! Makyavel, Cicero — sen kimsin, kardeşim?"