Nevşin Mengü hakkında dava açıldı... 7 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 15:59

Güncelleme: 25.12.2024 - 16:49

Terör örgütü YPG/PYD'nin lideri Salih Müslim ile röportaj yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan gazeteci Nevşin Mengü hakkında, "Alenen silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Terör örgütü YPG/PYD'nin kırmızı bültenle aranan lideri Salih Müslim ile yaptığı röportajı YouTube kanalından paylaşan ve kısa sürede silen gazeteci Nevşin Mengü hakkında, "Terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikte söylemler" iddiası üzerine soruşturma başlatmış, gözaltına alınan Mengü, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mengü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Nevşin Mengü'nün Salih Müslim ile yaptığı röportajın yazılı çözümüne yer verildi.

"EYLEMLERİNİ MEŞRU GÖSTERECEK SÖZLERİNİ YAYDI"

Savcılık yaptığı değerlendirmede, Nevşin Mengü'nün PYD silahlı terör örgütü eş başkanı ile yaptığı röportajı yayınlayarak, PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'in; örgütün nihai amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçsel olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını yaydığını kaydetti.

7 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, söz konusu yayın sonrasında PYD silahlı terör örgütü eş başkanının sarf ettiği söz ve beyanlarının bir çok sosyal medya hesabından paylaşılarak binlerce kez görüntülendiği, Nevşin Mengü'nün bu suretle üzerine atılı "Basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği hususunda dava açmaya yeterli, şüphe oluşturacak delil elde edildiği öne sürülerek, Mengü'nün bu suçlamadan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.