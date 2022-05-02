Nevşin Mengü'den Bülent Turan'a 'dangalak' yanıtı: "AKP'nin 'göbeğini kaşıyan adam' moment'i"
Nevşin Mengü, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın muhalefeti hedef alarak "dangalak" ifadesi kullanmasına tepki gösterdi.
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Kordon Boyu'ndaki öğretmen evinde düzenlenen bayramlaşma töreninde 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden muhalefeti hedef aldı.
Turan, "2023 Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlar ile köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak" ifadelerini kullandı.
"GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM"
Nevşin Mengü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Turan'ın ifadelerine "Dangalak mı?" sözü ile yanıt verdi.
Mengü, bir diğer paylaşımında ise Turan'a karşı "AKP'nin 'göbeğini kaşıyan adam' moment'i" ifadelerini kullandı.
AKP'nin "göbeğini kaşıyan adam" moment'ı https://t.co/Uk2mqTJYCE— nevsin mengu (@nevsinmengu) May 2, 2022
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