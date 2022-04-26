Gezi Davası'nda üye hakim AKP’nin aday adayı çıkmıştı: AKP'li Bülent Turan'dan ilginç savunma

26 Nisan 2022 Salı, 21:14

Gezi davasına bakan mahkeme heyeti üyesi hakim Murat Bircan'ın AKP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkmıştı.

Daha önce AKP’li Bafra Belediyesi’nde avukatlık yapan Murat Bircan sosyal medya hesabından “Hakim-savcı adaylığı nedeniyle 20 yıllık avukatlık mesleğimden ve 14 yıllık belediye hukuk işleri müdürlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Allah gönlümüzde bulunanı, hakkımızda hayırlı eylesin, hakkınızı helal edin” diye yazmıştı.

Bircan, AKP'den aday adaylığı sırasında yaptığı açıklamada, "Güçlü bir Türkiye için güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Bu güçlü lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesini kullanmıştı.

Aday adaylığı sürecinde 6 Mayıs 2018'de yaptığı konuşmada Bircan şunları kaydetti:

Gençler yeni Türkiye’yi sizler yöneteceksiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve teşkilatları sizlere aydınlık bir geleceği miras bırakacak. Sizlere emanet edilecek olan bu mirasa sahip çıkarak Türkiye’yi şahlandırmak ve belirlenen 2071 hedeflerine ulaştırmak sizlere düşüyor. Türkiye’nin dününü ve bu gününü iyi kıyaslayın ilk kez oy kullanacak olan milyonlarca gencimiz kendi geleceğini verdiği oy ile belirleyecek. Dolayısıyla her daim gençleri önemseyen AK Parti gençlere verdiği değeri, onlara yönelik yaptığı hizmetlerle ortaya koymuştur. Dolayısıyla bizlerden sonra bayrağı devralacak olan gençlerimiz inanıyoruz ki bizlerin başaramadıklarını da başararak Türkiye’yi emin adımlarla 2071 hedeflerine ulaştıracaktır.

AKP'Lİ BÜLENT TURAN'DAN AÇIKLAMA



AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gezi Davası'na bakan mahkeme heyetinin üyelerinden hâkim Murat Bircan'ın, 2018 yılında AKP'den Samsun milletvekili aday adayı olmasına ilişkin soruya yanıt verdi.



Turan, “Siyaset, herkese açık olan bir hizmet etme aracı. Biz hâkimlerimizin kararlarına bakarız ama hâkimlerimizin kararlarına ne bakmayız? Hâkimlik şartlarını elde etmiş ve hâkim olmuşsa bu kişinin kararı yargı içinde değerlendirilir. Şu an hâkimlerimiz içinde birçok sayıda CHP’de görev yapmış, adaylık yapmış arkadaşımız var. Partili olmak ayıp değil ki, suç değil ki… 28 yıl CHP’de görev yapan Yekta Güngör Özden Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu. Siz ne diyorsunuz ya" yanıtı verdi.



AKP'li Turan ayrıca, Gezi Davası’nda verilen cezalar ve gelen tepkilere ilişkin, “Hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. Adaleti kendimiz için değil herkes için isteyen insanlarız. Karar hoşumuza gitmese de saygıda kusur etmeyen insanlarız. Karara katılmadığımız, eleştirilerimiz olmuştur ama ağzımızdan haşa salyalar çıkarırcasına bağırıp hakimleri, savcıları, cumhurbaşkanını tehdit eden dili şimdiye kadar tercih etmedik” dedi.

Turan, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ARTİSLİĞİ İÇİNDE BARINDIRAN KONUŞMA"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bugün TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma tarzını eleştiren Bülent Turan, "Bugün Sayın Kılıçdaroğlu’nun çok kısa süren, kendince artistliği içinde barındıran bir konuşmasına şahitlik ettik. Kılıçdaroğlu adeta siyaseti bıraktı, bir şovmen olarak siyasetini yapmaya devam ediyor. Farklı açıklamalar, farklı çıkışlar derken en son da 10 dakikalık kısa konuşmalarla bir anda kürsüyü terk etmeler şeklinde bir başka şova şahitlik ettik" dedi.

"KARAR HOŞUMUZA GİTMESE DE SAYGIDA KUSUR ETMEYEN İNSANLARIZ"

Gezi Davası’nda verilen cezalar ve gelen tepkileri değerlendiren Turan, şöyle konuştu:

Dün bir mahkeme sonuçlandı. Yargı safhası devam eden süreç. Hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. Adaleti kendimiz için değil herkes için isteyen insanlarız. Karar hoşumuza gitmese de saygıda kusur etmeyen insanlarız. Karara katılmadığımız, eleştirilerimiz olmuştur ama ağzımızdan haşa salyalar çıkarırcasına bağırıp hakimleri, savcıları, cumhurbaşkanını tehdit eden dili şimdiye kadar tercih etmedik.

"BİZ SİZİN TARİHİNİZİ BİLİYORUZ"

Turan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in açıklamalarına ilişkin, "O, televizyon görüntülerinde kendisini izlesin, utanır. Sözün ne olduğundan başka o tarzın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Kaldı ki biz kimin ne olduğunu biliyoruz. Sen git ağa baban gelsin. Bizi Gezi iddiası, 17 Aralık iddiası, 27 Nisan iddiası, 15 Temmuz iddiası durduramadı. Sen mi durduracaksın? Senden mi korkacağız? Biz sizin tarihinizi biliyoruz. Hukuk bilmiyorsun, hâkim değilsin, savcı değilsin. Bu davaların belgeleri, ifadeleri, araştırmaları var. Hiçbirine hâkim olmadan hakimlerimizi bu kadar tahkir eden, dahası Cumhurbaşkanımızın talimatıyla verilen bir kararmış diye izam eden bir dil aşağılık dildir. Devlete hakaret eden, cumhurbaşkanını tehdit eden, savcıları olağanüstü ifadelerle tahkir eden bir CHP, bir HDP yarışı izledik. HDP ile CHP’nin hakaret yarışına girdiği mahkeme önündeki tiyatroda içeride malum ülkelerin büyükelçileri var. Tablo ortada" ifadesini kullandı.

"ADAYLIĞINA YEŞİL IŞIK BULSA TOPLANTIYI ÖYLE Mİ BIRAKIR?"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, grup toplantısında yaptığı konuşmanın, cumhurbaşkanı adaylığını açıklamadan önce, yaptığı 'ön konuşma' olarak değerlendirildiği yönündeki bir soruya, "Haydi inşallah. Altılı masa, '28 Şubat' diye ifade ettiğimiz ittifak, son dönemde çok sık toplanıp, bir araya gelip, soyut ifadelerle bildiri yayınlayan ekip haline geldi. Eğer adaylığını isteyen kişi, adaylığına yeşil ışık bulmuş olsa o toplantıyı öyle mi bırakırdı? O çıkışı yaparak, altılı masaya 'yeter artık toplanıyoruz, bir araya geliyoruz; ama hâlâ adayımızı belirleyemiyoruz' tarzı yaklaşım gördüğümüzü ifade etmek isterim" yanıtını verdi.