Nevşin Mengü'ye hapis cezası verilmişti: Türkiye Gazetesi Salih Müslim ile röportaj yaptı

Yayınlanma: 13.03.2025 - 09:36

Güncelleme: 13.03.2025 - 09:44

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi, PYD yöneticisi Salih Müslim'le röportaj yaptı. Müslim, Suriye'deki yeni yönetimde HTŞ ile SDG'nin anlaşmasını içeren Şam mutabakatına dair açıklamalarda bulundu.

"PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslüm gazetemize konuşarak Şam mutabakatı ve bundan sonraki takip edilecek yol haritasına ilişkin sorularımızı cevapladı" ifadelerinin kullanıldığı ropörtaj, Müslim ile röportaj yaptığı için hapis cezası alan gazeteci Nevşin Mengü'yü akıllara hatırlattı.

Yapılan röportajda Müslim, anlaşmaya ve terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısına uyacaklarını söyledi.

''ÖZERKLİK TALEBİMİZ BULUNMUYOR''

Salih Müslim, “Biz Türkiye düşmanlığı ekilerek bir yere varılacağına inanmıyoruz. Türkler bize komşu ve dost bir millet. Biz ayrı bir devlet peşinde değiliz” ifadelerine yer vererek özerklik taleplerinin bulunmadığını bildirdi.

NEVŞİN MENGÜ 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Gazeteci Nevşin Mengü'ye geçtiğimiz ay Salih Müslim röportajı nedeniyle "Alenen terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Nevşin Mengü, 13 Aralık 2024’te, Salih Müslim ile yaptığı röportajı sosyal medya hesabından yayımlamış gelen tepkiler sonrasında röportajı kaldırmıştı.