Nevzat Bahtiyar'ın avukatından flaş iddia: 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'

Yayınlanma: 13.01.2025 - 23:20

Güncelleme: 13.01.2025 - 23:20

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin belirsizlik sürüyor.

Davanın son duruşmasında Diyarbakır 8 Ağır Ceza Mahkemesi anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a iştirak halinde kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Cesedi dere yatağına saklayan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATINDAN ‘YÜKSEL GÜRAN’ İDDİASI

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eryılmaz, anne Yüksel Güran'ın suçlamada bulunduğunu öne sürdü ve "Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel "Salim yaptı" dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim'de" dedi.

"CEZAEVİ ZİYARET TRAFİĞİNİ İZLESENİZ ANLAYACAKSINIZ"

Bu paylaşımının ardından bir paylaşım daha yapan Eryılmaz, "Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.