Nevzat Tarhan'ın ardından Üsküdar Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör oldu

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 18:11

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 18:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 12 üniversiye rektör ataması yapıldı. Buna göre Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın 2011 yılında kurduğu Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü'ne İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör atandı. İletişim alanına yön veren kitapları ve makaleleriyle tanınan, Cumhuriyet Pazar Eki’nde de yazıları yayımlanmakta olan Göngör, Üsküdar Üniversitesi'nin ilk kadın rektörü oldu.

PROF. DR. NAZİFE GÜNGÖR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu mezunu olan Prof. Dr. Nazife Güngör, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Akademik yaşama 1991 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak başladı.

2000-2001 eğitim-öğretim yılında Türkiye Bilimler Akademisi burslusu olarak İngiltere'de Manchester Üniversitesinde konuk akademisyen olarak bulundu. 2004-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Rektörlüğünde basın ve halkla İlişkiler danışmanlığı görevinde bulundu.

2007-2010 yılları arasında İletişim Fakültesinde gazetecilik bölüm başkanlığı görevini de üstlenen Güngör Gazi Üniversitesindeki öğretim üyeliği görevinden Eylül 2011 yılında emekli olarak ayrıldıktan sonra bir süre İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesi ve dekan olarak görev yaptı.

Daha sonra Güngör, Üsküdar Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi Dekanı olarak görev aldı.

AKADEMİK FAALİYETLERİ

Güngör'ün; Popüler Kültür ve İktidar (Vadi, 1999), Arabesk (Bilgi Yayınları, 1993), Abdülcanbaz (Cumhuriyet Kitapları, 2008), Cumhuriyet Döneminden Günümüze Dil, Kültür, Eğitim (Gazi Üniversitesi, 2006), Atatürkçü Düşüncenin Bilimsel ve Felsefi Temelleri (Gazi Üniversitesi, 2006), Çocuk ve Toplum (Çeviren, Gündoğan, 1995), Medya, İletişim, Kültür (Çeviren, Vadi, 2001), Gazi Üniversitesi Öğrenci Profili (Gazi Üniversitesi, 2007), Cumhuriyet Dö-neminde İletişim (Siyasal Kitabevi, 2010) İletişim, Kuramlar ve Yaklaşımlar (Birinci Baskı, Siyasal Kitabevi, 2011), İletişime Giriş (Birinci Baskı, Siyasal Kitabevi, 2011), İletişime Giriş (genişletilmiş 2. Baskı), Siyasal Kitabevi, 2013, İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar (genişletilmiş 2. Baskı), Siyasal Kitabevi, 2013 adlı telif, derleme ve çeviri kitapları, iletişim alanında çeşitli bildiri ve makaleleri bulunmaktadır.

Güngör'ün 'İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar' çalışması; hemen hemen çoğu üniversitelerdeki iletişim fakültesi öğrencilerinin temel kaynağı olarak yer alıyor.

12 ÜNİVERSİTEDE REKTÖR ATAMASI

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan 12 atama kararlarına göre, Alanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mesut Güner, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Bülent Kent, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Şehmus Demir, Harran Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Canan Hecer, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Tekin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Tosun, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nafiz Arıca ve Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nazife Güngör atandı.