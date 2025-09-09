Cumhuriyet Gazetesi Logo
Niğde'de feci kaza... Otomobil, TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var!

9.09.2025 10:09:00
DHA
Niğde'de TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Niğde-Adana kara yolu Sazlıca mevkisinde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ölenlerin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

TIR şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

İlgili Konular: #kaza #Niğde #TIR