Niğde'de iş yerine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Konaklı beldesindeki motosiklet tamirhanesinde saat 11.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; Ahmet Ö. (18), motosikletle geldiği iş yerine av tüfeğiyle ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Hasan Canbaz'ın (47) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan akrabaları Hüsmen (45) ve Batuhan Canbaz (17), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Jandarma ekipleri, şüpheli Ahmet Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.