Niğde’de otomobiller çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

25.05.2026 10:07:00
Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Kayseri kara yolu Kızıklı mevkisinde meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki 15 EJ 070 plakalı otomobil ile B.K. yönetimindeki 38 AIZ 152 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü H.Ö. ile diğer araçtaki M.Ç.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü B.K. ile R.D. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. 

 

 

Bakan Çiftçi, Kurban Bayramı için trafik tedbirlerini açıkladı: 'Amacımız ceza yazmak değil' İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 22 Mayıs-1 Haziran arasında ülke genelinde 334 bin 17 kolluk personeli görev yapacağını duyurdu. Trafik denetimlerinin artırılacağını ve otobüslerde gizli yolcu uygulaması yapılacağını aktaran Çiftçi "denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da bayram tatili hareketliliği: Bazı yollarda trafik yoğunluğu oluştu İstanbul'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle ana arterler ve köprü bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.
Denizli'de feci trafik kazası: Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araçta 6 yaşındaki çocuk öldü Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan okul müdür yardımcısının kullandığı otomobil takla atarak tarlaya savruldu. Kazada anne ve baba hafif yaralanırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Hatice Kübra Çoban yaşam mücadelesini kaybetti.