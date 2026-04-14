Niğde’nin Kiledere beldesi 'şap hastalığı' alarmı: Bölge karantinaya alındı

Hastalığın görüldüğü Kiledere beldesi ile 10 kilometrelik alanda hayvan hareketliliği tamamen durdurulurken, beldeye büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş-çıkışına izin verilmeyeceği bildirildi.

Kiledere Belediye Başkanı İsmail Tereci yaptığı açıklamada; kasabada büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının görüldüğünü belirterek, karantina sürecinin başlatıldığını ifade etti.

"AŞI YAPTIRMAYANLARA İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK"

Tereci; hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığını ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede aşılama çalışmalarına başladığını vurgularken, yetiştiricilerin hayvanlarına aşı yaptırmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Tereci, aşı yaptırmayanlara ise idari yaptırım uygulanacağını kaydetti.

Bu alan içinde bulunan tüm hayvanlara şap aşısı uygulanacağı, ayrıca çiftlik ve ahırlarda dezenfeksiyon işlemlerinin titizlikle gerçekleştirileceği bildirildi.