Niğde'nin plaka kodu ne? Niğde'nin plaka numarası kaç? Niğde ve ilçelerinin plaka harfleri...



Niğde plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

NİĞDE'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Niğde’nin plaka kodu 51 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

51 sayısı, Niğde’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Niğde Plaka Kodunun Anlamı

Niğde’nin plaka kodu olan 51, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

Plakaların ardından gelen harf grupları ise aracın hangi ilçede kayıt altına alındığını gösterir.

Niğde ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Niğde’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Niğde İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Altunhisar 51 A, 51 AC

Bor 51 B, 51 BH, 51 BJ

Çamardı 51 C, 51 CH

Çiftlik 51 Ç

Niğde Merkez 51 D, 51 DA, 51 DB

Ulukışla 51 U, 51 UA