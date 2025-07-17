Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Niğde önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Niğde'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Niğde’nin telefon kodu kaç? Niğde’nin alan kodu kaç?

NİĞDE'NİN TELEFON KODU KAÇ?

Niğde iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0388’dir. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Niğde için bu kod 388 olarak belirlenmiştir.

NİĞDE'NİN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.